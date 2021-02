Bici usate sistemate dai disabili

CREMA (3 febbraio 2021) - «Due ruote solidali», questo il nome del nuovo service proposto da Rotaract Terre Cremasche, Rotary Crema e Rotary Cremasco San Marco in favore della onlus Ergoterapeutica artigianale, storica cooperativa che si occupa di lavoro inclusivo. «Ci prefiggiamo – spiegano dai club – di sostenere l'Ergoterapeutica, in particolare con un progetto rivolto al laboratorio della ciclofficina in essa sviluppato». In via Silvio Pellico, sede della cooperativa, giovani e adulti con disabilità hanno un’occasione di lavoro, che consiste appunto nella riparazione e nel recupero di biciclette. Un’attività che va avanti da anni. Il service punta dunque al recupero di bici usate e attualmente inutilizzate, che i cremaschi potranno donare alla onlus a titolo gratuito.

