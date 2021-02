«Dai varchi allarmi di continuo, ma noi siamo pochi»

OFFANENGO (2 febbraio 2021) - I varchi elettronici funzionano, ma non c’è abbastanza personale per sanzionare tutte le infrazioni che vengono segnalate. «Ogni giorno — spiega il comandante Marco Cattaneo — i 32 dispositivi di nostra gestione ci inviano decine e decine di allarmi, ma noi siamo in grado di intercettarne l’1%. Purtroppo abbiamo solo nove agenti e servirebbe una pattuglia per ogni turno, da dedicare solo a quel servizio. Se ci fosse, avremmo migliaia di sanzioni all’anno». Quando il varco fa scattare l’allarme, sui tablet delle pattuglie in servizio e alla centrale appaiono la targa, il tipo di veicolo, il proprietario e il tipo di infrazione. Cattaneo, che dirige il servizio associato di Polizia locale dei Comuni di Offanengo, Ricengo, Izano, Salvirola, Trigolo, Madignano, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina e Ripalta Arpina, ai quali dal primo gennaio si sono aggiunti Montodine e Fiesco, precisa: «Ci occupiamo soltanto delle sanzioni di tipo amministrativo, come veicoli non assicurati, mancate revisioni oppure patenti scadute o revocate. Delle auto rubate o segnalate se ne occupano carabinieri e polizia».

