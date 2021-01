Incidente e auto con le ruote all'aria: ferito 79enne

RIPALTA GUERINA (31 gennaio 2021) - Incidente stradale ieri sera sulla provinciale per Montodine, in un tratto rettilineo. Si sono scontrate un'Audi con alla guida una 42enne straniera e una Panda con al volante un 79enne. La Fiat si è ribaltata e l'uomo al volante è rimasto ferito in maniera non grave. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri.