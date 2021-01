Andrea Tosetti Collection firma la copertina della rivista Burda

CAPERGNANINCA (31 gennaio 2021) - Andrea Tosetti, stilista cremasco firma la sua prima copertina e lo fa per la storica rivista Burda nata negli anni 50 in Germania e ora distribuita in 99 paesi nel mondo. Il progetto nasce l'anno passato in pieno lockdown e vede la luce proprio in questi giorni dove il primo numero della rivista Burda Easy viene distribuita in tutte le edicole.

Andrea conosce Burda da sempre, la legge fin da bambino quando erano le nostre nonne a comprarla e a creare (perchè Burda inventa un nuovo concetto di moda e ogni rivista non contiene solo le fotografie dei capi ma anche i cartamodelli e le spiegazioni di come crearsi un abito da soli).

La fondatrice Anne Burda (a cui è stata dedicata anche una serie TV) è stata visionaria e un esempio ancora oggi attuale e vincente. Anne ha sempre cercato collaborazioni con stilisti che erano emergenti ma che oggi sono il cardini della moda mondiale.

Una decina di anni fa lo stilista cremasco entra nella redazione Milanese con molte idee in tasca e inizia una collaborazione importante. "Io ero agli inizi, mi ero appena diplomato e Burda per me è sempre stato il riferimento al mondo del cucito, e mi sono proposto per un incontro, senza troppe speranze ma un giorno arriva una telefonata che ha aperto una nuova avventura".

Andrea, dopo il primo incontro, ha iniziato la collaborazione come insegnante nelle fiere creative più importanti d'Italia facendo molta esperienza ed imparando molto. "L'esperienza è fondamentale e ci porta a crescere ed imparare tutto serve sempre e tutto cresce e si evolve".

Qualche mese fa la svolta: Tosetti riceve un'altra telefonata con la proposta di collaborare creando un cartamodello "esclusivo" che sarà il protagonista della copertina. Ma non solo, la modella che indosserà l'abito si chiama Valentina Tumirotti, conosciuta come @pepitosa che è il nome del suo blog in cui scrive con una prospettiva diversa dal suo metro di altezza a cavallo della sua carrozzina, giornalista e pubblicista con un anima rock.

Il team che si forma per questo progetto si avvale della fotografa Monica Antonelli @MONIMIX, della truccatrice/parrucco Chiara Monga @cinderellabox e della stylist Vera Doldi.

"Ho accettato subito la proposta perchè sapevo che lavorare con Valentina sarebbe stato un piacere e si sarebbe formata una forte amicizia e stima, amo l'inclusione e anch'io come lei lotto per questo"

Valentina ed Andrea trovano subito un intesa a distanza per rappresentare l'anima Rock di Valentina lo stilista pensa ad un abito elegante, da sera con pizzo e seta scegliendo il fucsia come colore shock, lo battezza Black Star in onore a David Bowie, ai Radiohead e ad Elvis sinonimo di forza e coraggio e controtendenza proprio come @pepitosa.

Lo stilista elabora un cartamodello di facile realizzazione ma le idee fioriscono così si aggiunge un quid in più, all'intervista, non solo un abito, un cartamodello e le spiegazioni tecniche ma anche un video tutoria di come realizzare l'abito sep-by-step registrato proprio da Andrea stesso. "E' un contenuto importante che fa la differenza, quando mi sono approcciato alla rivista 15 anni fa mi mancava qualcuno che mi mostrasse fisicamente come realizzare il capo e quindi mi si è accesa la lampadina" afferma Tosetti.

Oltre al video completo sul canale Youtube di BurdaStyle Italia si possono trovare altre pillole con i consigli e i trucchi di Andrea.