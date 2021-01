Malore al volante ma accosta prima di morire

CREMA (30 gennaio 2021) - Il dolore improvviso al torace, ma anche la sensazione di perdere le forze: sono stati quei campanelli d’allarme ad evitare un più che probabile incidente stradale lungo la tangenziale cittadina. Sebbene, gli stessi sintomi non siano valsi a salvare la vita al tecnico che, ieri sera, ha accostato il furgone nell’area di sosta del distributore di carburante lungo la corsia per Cremona, prima di perdere i sensi. Vittima del malore, molto probabilmente un infarto, un bresciano di 44 anni. Era di rientro a casa dalla giornata di lavoro, in un’azienda della zona. E verrà trovato morto solo alle 2 di notte, quando una pattuglia dei carabinieri noterà l’autocarro Renault nel piazzale.

