Convenzione col Policlinico, tumori eliminati col robot

CREMA (31 gennaio 2021) - La robotica per intervenire in modo non invasivo sui tumori della prostata, garantendo un più veloce recupero post operatorio del paziente e evitando effetti collaterali. Grazie a un convenzione con il Policlinico di Milano, il reparto di Urologia dell’ospedale Maggiore garantisce ai propri pazienti la possibilità di essere sottoposti a interventi chirurgici che sfruttano le opportunità date dall’utilizzo di questa tecnologia. Negli ultimi mesi sei cremaschi sono stati operati nella sede del Policlinico dal primario facente funzione Giuseppe Salinitri, alla guida del reparto del Maggiore dall’estate scorsa. Ha ricevuto il testimone da Alessandro Baresi, nome di punta del panorama urologico, andato in pensione a luglio. Previsti altri quattro interventi nei prossimi due mesi.

