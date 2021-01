Coppia di spacciatori arrestata dai carabinieri

CREMA (29 gennaio 2021) - I militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Crema hanno arrestato un 45enne di origini marocchine, disoccupato, con precedenti di polizia e una 34enne di origini ucraine, incensurata, entrambi residenti a Sergnano, perché ritenuti responsabili del reato di spaccio e detenzione di stupefacenti in concorso tra loro. I Carabinieri hanno accertato che la coppia, mentre si trovava a Crema, ha ceduto 4 dosi di cocaina a due giovani cremaschi, successivamente segnalati alla locale Prefettura in quanto assuntori.

Immediatamente dopo le cessioni i due spacciatori sono stati bloccati e sottoposti a perquisizione personale e al veicolo e trovati in possesso di 19 grammi di cocaina, 2,5 grammi di hashish, bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e la somma in contante di 2.515 euro. La successiva perquisizione presso l’abitazione dei due ha consentito di rinvenire e sequestrare l’ulteriore somma di 12.850 euro ritenuta provento dell’attività illecita.

Al termine degli accertamenti di Polizia Giudiziaria l’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Crema, mentre la donna presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, in attesa del processo per direttissima che si svolgerà oggi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO