Pizzicato con oltre 4 etti di hashish, arrestato un 28enne

OFFANENGO (27 gennaio 2021) - Quando i carabinieri di Crema l'hanno fermato a Offanengo aveva in auto 402 grammi di hashish, a casa altre 10, oltre a mille euro in contanti. Un marocchino di 28 anni di Crema è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti.

L'hashish trovato nella vettura del nordafricano era suddiviso in quattro panetti accuratamente avvolti dal cellophane. Il denaro rinvenuto nell'abitazione del 28enne, secondo i carabinieri, è frutto dell'attività di spaccio. Lo straniero, adesso, si trova nel carcere di Cremona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, VIDEO E FOTO