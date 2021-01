MADIGNANO (27 gennaio 2021) - Metà della sua casa, di recente, è andata in fumo, distrutta da un incendio di camino il 13 gennaio scorso. Federico Coti Zelati, residente in una cascina della frazione di Ripalta Vecchia, non si dà pace. A tradirlo è stata la vecchia canna fumaria flessibile e corrugata, all'interno della quale si ferma la fuliggine, che ha preso fuoco. Quelle moderne sono in acciaio, liscio e non danno questo tipo di problema. «La faccio pulire tutti gli anni - spiega l'interessato - ma a quanto pare non è bastato. Sono stati i vicini ad avvisarmi che il tetto aveva preso fuoco; io in quel momento non ero in casa». Quando i vigili del fuoco del distaccamento di Crema sono arrivati sul posto, le fiamme avevano già prodotto dei danni. «Hanno montato una scala di legno (una scala italiana, ndr) - prosegue Coti Zelati - sulla quale è salito un pompiere con la condotta dell'acqua. La casa ha due piani più il sottotetto. L'altezza era considerevole e non so come abbia fatto il vigile a tenersi in equilibrio, vista la potenza del getto. Ci fosse stata un'autoscala, avrebbe certamente lavorato in condizioni migliori e magari il fuoco si sarebbe spento prima, ma mi hanno detto che quella di Crema è fuori servizio da anni. Hanno dovuto aspettare che ne arrivasse una da Lodi, ma ovviamente ci sono voluti 40 minuti. Intanto le fiamme hanno distrutto il sottotetto e col calore sono bruciati i mobili e i vestiti». Il danno è già stato quantificato nei giorni scorsi da un perito.

