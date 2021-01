Scuola di magia, Hogwarts torna nel borgo

SONCINO (27 gennaio 2021) - Visto il periodo, quello che servirebbe oggi, a tutti, è un po’ di magia. Per fortuna nel borgo c’è chi la pratica davvero e la insegna pure ai bambini. Sono gli attori di Scuola di Magia Italiana, inventori della prima accademia in stile Harry Potter del Belpaese, sorta nella rocca di Soncino. Quest’anno, se tutto va come previsto, la Hogwarts sull’Oglio riaprirà i battenti e accoglierà un esercito di maghetti da ogni dove: «In brevissimo tempo dall’apertura delle domande – spiega Nicola Pignoli, fra i fondatori – abbiamo esaurito i posti. Sono circa 100 giovani e arrivano da tutta Italia, anche da Calabria e Sicilia. Ci avvarremo, come già fatto in passato, della collaborazione di un professionista per redigere un progetto da presentare all’Ats così da poter svolgere, se autorizzati, la manifestazione in assoluta sicurezza».

L’offerta, peraltro, è piaciuta tanto negli anni da espandersi ben oltre le mura sforzesche. Le prossime date, infatti, sono quelle di Soncino (14, 15 e 16 maggio) e di Thiene, provincia di Vicenza (27,28,29, 31 agosto e 1 e 2 settembre). Questa volta, purtroppo, il nemico non è però un Mangiamorte, ma il virus, ben più reale e feroce. Niente paura, comunque, i maghi sono pronti ad affrontarlo: «Mascherine e distanziamento saranno assicurati ma i dettagli saranno ben definiti nel progetto che presenteremo alle autorità competenti – precisano gli organizzatori –. L’anno scorso abbiamo ottenuto l’autorizzazione anche in provincia di Bergamo, una delle più colpite, proprio perché siamo molto attenti e seri su questi aspetti. Siamo fiduciosi. Dovesse andar male? Rimborseremo tutti e arrivederci alla prossima occasione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO