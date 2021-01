Ex Locatelli senza pace: vandali e festini abusivi

DOVERA (27 gennaio 2021) - Non c’è pace per l’ex latteria Locatelli di Postino. Nella struttura industriale che si trova nel cuore della frazione ed è vuota ormai da anni, dopo il fallimento dell’azienda, si verificano sovente ingressi abusivi. Gli autori, stando al racconto di diversi residenti, sarebbero i ragazzi del paese: incoscientemente e senza alcun controllo violano la proprietà privata mettendo anche a rischio la propria incolumità. «Ci sono dei minorenni – sottolineano coloro che vivono nei pressi dell’ex Locatelli – pare organizzino festini portandosi anche bevande alcoliche. Non mancano i vandalismi». I proprietari hanno lanciato l’allarme via social. Hanno innanzitutto invitato i genitori a un maggior controllo dei ragazzi, auspicando la fine di queste intrusioni. In caso contrario si dicono pronti a denunciare le continue violazioni che avvengono in via Folla. Una presa di posizione pubblica, che vuole anche evitare che qualcuno si faccia del male.

