Furbetto del Cashback al distributore: cinque 'strisciate' per un pieno

TRESCORE CREMASCO (25 gennaio 2021) - Cosa non si fa per ottenere il rimborso di parte della spesa dei propri acquisti, effettuati con carte di credito e bancomat ovvero il sistema introdotto da poco e noto come Cashback. Nei giorni scorsi, un automobilista si è fermato alla stazione di servizio di Graziano Bossi, che si trova sulla provinciale per Crema e Vailate. Sceso dall’auto ha inserito il bancomat nella cassa automatica, per pagare il carburante. Ha eseguito l’operazione cinque volte in altrettanti minuti, selezionando in ogni occasione cifre irrisorie: da un massimo di 5 euro ad un minimo di 2,44. Insospettito da questo comportamento lo stesso Bossi è uscito dal negozio – il distributore è anche officina di riparazione biciclette oltre che rivendita e noleggio di due ruote – per chiedere spiegazioni all’automobilista.

