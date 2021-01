Minacce dopo la gara di basket, indagato 23enne di Bernareggio

CREMA (25 gennaio 2021) - La polizia ha indagato in stato di libertà un giovane di 23 anni, residente a Bernareggio (Monza Brianza), con diversi precedenti a carico, per il reato di minacce aggravate ai danni di un giocatore della Pallacanestro Crema. Il fatto traeva origine dagli accadimenti avvenuti nel dopo la partita, valevole per il campionato di basket di serie B1, tenutasi il 10 gennaio presso il Palazzetto dello Sport Cremonesi, tra la squadra locale della Pall. Crema e la Vaporat Bernareggio 99. Al termine dell’incontro disputato a porte chiuse, a causa della tensione accumulata durante le fasi di gioco e di precedenti screzi dettati dalla forte rivalità tra le due compagini, si è verificato un breve parapiglia tra alcuni atleti, subito sedato dall’intervento di arbitri e dirigenti sportivi. Il giorno successivo un giocatore della squadra del Crema riceveva sul suo profilo social, diversi messaggi contenenti frasi offensive e minacciose rivolte a lui e alla squadra d’appartenenza. Situazione che si verificava anche il giorno successivo provocando nel giocatore timore per la propria incolumità e convincendolo a sporgere denuncia presso questo Ufficio. L’attività investigativa posta in essere dal Commissariato permetteva di risalire all’autore delle intimidazioni che veniva deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona per i reati sopracitati. E’ in corso la procedura per l’emissione nei suoi confronti del provvedimento del Divieto di accesso alle manifestazioni sportive.

