Circense-spacciatore, arrestato 35enne

AGNADELLO (25 gennaio 2021) - I carabinieri dell’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Crema, coadiuvati da militari della stazione di Crema e di Rivolta d’Adda, hanno arrestato un 35enne cittadino marocchino per detenzione ai fini di spaccio di sostenze stupefacenti. L'operazione è avvenuta durante un controllo effettuato presso un insediamento circense ad Agnadello. Nel corso dell’ispezione, l'arrestato - in attesa regolarizzazione, celibe, lavoratore saltuario, dimorante all’interno di un container - tentava di disfarsi di due panetti del peso di 95 grammi ciascuno di hashish. Nella successiva perquisizione, i militari rinvenivano 22 pastiglie con principio attivo, risultato all’esame “narcotest”, derivato dell’eroina, e una piccola serra per coltivazione di marijuana con piantine di cannabis appena interrate, nonché una pistola anti-aggressione con relative cariche urticanti sulla quale sono in corso ulteriori indagini. Al termine delle attività di Polizia Giudiziaria, il 35enne è stato tratto in arresto e tradotto presso la Casa Circondariale di Cremona.

