CREMA (25 gennaio 2021) - Con questo comunicato, non potendo commemorare in presenza le vittime, stamane il Comitato pendolari cremaschi ha voluto ricordare la tragedia di Pioltello, avvenuta il 25 gennaio 2018.

"Tre anni fa, oggi, abbiamo perso tutti qualcosa. Chi tanto e chi decisamente troppo. Una madre, una figlia, una moglie, un'amica o una collega. A loro niente e nessuno potrà mai restituire Ida, Pierangela e Alessandra. Abbiamo perso tutti serenità e spensieratezza nell'affrontare la nostra vita pendolare! Ci siamo trovati o abbiamo trovato i nostri compagni di viaggio nel freddo di quei due vagoni accartocciati. Squarciando dolorosamente il velo sul sistema ferroviario. Oggi siamo ancora tutti fermi lì, con immagini indelebili negli occhi, a ricordare e ad aspettare. È impossibile dimenticare e obbligatorio ricordare a tutti che noi siamo qui ad aspettare giustizia e verità. Per i passeggeri del 10452 e per chiunque, perché usando un treno in regione Lombardia per andare a scuola o al lavoro, non debba temere di non tornare più a casa. Grazie ai sindaci per l'aiuto Gianluca Galimberti, Stefania Bonaldi, Pietro Fiori, Diego Vairani, Claudio Bolandrini, Damiano Cattaneo, Juri Imeri. Grazie alla musica e agli arrangiamenti dei Valéry Larbaud e a Federico Luccini del Corpo Bandistico "Igino Robbiani" - Soresina".

