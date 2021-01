«Pronti alla sfida trasporti»

CREMA (25 gennaio 2021) - Era tutto pronto due settimane fa, poi il rinvio del rientro a scuola degli studenti delle superiori ha lasciato in sospeso il piano trasporti di Autoguidovie, concordato con la prefettura, le amministrazioni comunali e gli istituti. Da stamane, però, col ritorno sui banchi del 50% degli allievi, i mezzi di Agi dedicati al servizio saranno in strada. Con un’importante novità, l’impiego dei bus da 14 metri, che garantiranno un carico importante di passeggeri, pur con una capienza ridotta alla metà, per le disposizioni anti contagio: vi potranno salire massimo 72 persone. In Autoguidovie sono pronti dunque alla sfida: garantire il trasferimento a scuola e il rientro a casa di quasi 4.000 studenti, residenti nel Cremasco, ma anche nel Lodigiano, del Sud est Milanese, nella Bassa bergamasca e bresciana. Il servizio potrà ovviamente subire aggiustamenti nei prossimi giorni. Una fase di collaudo è da mettere in preventivo.

