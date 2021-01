Coccato, l’ispettore che bloccò Pozzetto

CREMA (25 gennaio 2021) - Esuberante e inarrestabile: non ci sono termini migliori per definire Adelio Coccato, l’ex ispettore della Polizia di Stato con all’attivo una decina di film girati a fianco di star e celebrità quali Monica Bellucci, Ornella Muti, Adriano Celentano, Renato Pozzetto Massimo Boldi e Claudio Amendola. Padovano di Brugine, classe 1950, Coccato è oramai un cremasco d’adozione avendo da decenni casa e famiglia in un paese di questo territorio.

«Sono stato nelle forze dell’ordine per 35 anni — racconta l’ex poliziotto — e ho ricoperto l’incarico di ispettore della Criminalpol a Milano». Coccato ha prestato servizio in anni tumultuosi per la capitale lombarda: quelli della Milano da bere, ma anche del terrorismo, dei sequestri e della criminalità. «Parecchi anni fa, durante il mio lavoro di poliziotto — spiega — sono passato davanti a un autosalone bresciano che esponeva vetture e carrozze d’epoca. Lì ho visto la Jaguar rossa (modello XJS He, con motore a iniezione a 12 cilindri da 5.300 cc) targata P177 e l’ho acquistata. Solo molti anni dopo ho scoperto che era stata la vettura personale di Stefano Casiraghi, il marito della principessa Carolina di Monaco (morto nel 1990 in un incidente col suo catamarano durante una competizione al largo di Montecarlo, ndr)».

