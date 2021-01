Col progetto 'Viviamo insieme' alloggi per disabili

RIVOLTA D'ADDA (23 gennaio 2021) - Compiere un ulteriore salto di qualità aggiungendo al Centro Socio-Educativo una struttura semiresidenziale per utenti diversamente abili in modo da abituarli ad un’ulteriore autonomia. È sempre stato l’obiettivo dichiarato dell’associazione di volontariato locale «Camminiamo Insieme», attiva nel mondo della disabilità da ventidue anni, che oggi diventa realtà con la nascita di «Viviamo insieme», struttura ricavata dalla riqualificazione del rustico (un fabbricato di 114 quadri di superficie che un tempo fungeva da alloggio del custode, garage e legnaia) situato in fondo al giardino di Villa Colnaghi, in via Galilei, che da alcuni anni è sede di Camminiamo Insieme e che ne ospita il Cse. Non è stato un percorso semplice quello fatto per arrivare alla creazione di Viviamo Insieme ma la tenacia del presidente di Camminiamo Insieme Remo Bravi, del suo vice Gino Manfredi e di sua moglie Luisa Belforti, co-fondatrice dell’associazione, e dei loro collaboratori ha dato i suoi frutti. «Abbiamo deciso - spiega Gino Manfredi - di dare vita ad una sorta di dopo-di-noi, con l’obiettivo di creare un luogo in continuità con il Cse dove i nostri utenti disabili possano sperimentare una forma ulteriore di autonomia. Nel subambito cui fa capo Rivolta è la terza struttura del genere».

