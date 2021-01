Comitato genitori Pas, domani a Crema protesta simbolica in piazza

CREMA (21 gennaio 2021) - Il Comitato genitori “PAS - Priorità alla Scuola” di Crema organizza una manifestazione di protesta simbolica che si terrà domani, venerdì 22 gennaio, dalle 10.30 alle 11.30 in Piazza Duomo a Crema.

Si legge nel comunicato inviato agli organi di stampa: "Il Comitato genitori “PAS - Priorità alla Scuola” di Crema richiama nuovamente l'attenzione di tutti i cittadini e delle istituzioni, locali, regionali e nazionali, sulla questione DAD e rinnova il proprio appello di riapertura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, “in presenza”. Molto è stato fatto dagli amministratori locali per organizzare la riapertura di tutte le scuole in sicurezza, con pianificazione delle condizioni che permettono di raggiungere le scuole in sicurezza e rimodulazione del servizio di trasporto. L’ennesima chiusura delle scuole non ha alcuna giustificazione. Solo tra i banchi di scuola si forma la capacità di confronto e comunicazione interculturale, che è la base della coesione sociale, insieme a quello spirito critico che è il presidio della democrazia. Basta DAD. Riapriamo le scuole. È nostro dovere ed è diritto di tutti i nostri ragazzi".

