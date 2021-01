«Neppure la pandemia è riuscita a fermarci»

SPINO D'ADDA (21 gennaio 2021) - Innovare, investire in ricerca, puntare sulla qualità del prodotto, adattarsi rapidamente alle esigenze di mercato. Nel marzo scorso, in piena pandemia, in una settimana il Maglificio Ripa ha saputo riconvertire parte della tessitura, cominciando a produrre mascherine, comprese quelle certificate Ffp1 e Ffp2. Grazie a queste caratteristiche, l’azienda guidata da Luca Bianco, affiancato dalla figlia Elisabetta (nella foto qui sopra), responsabile ricerca e sviluppo, ha saputo affrontare i marosi del Covid 19. Niente cassa integrazione, una sola settimana di stop — il cambio del codice Ateco, in quanto produttori di mascherine, ha permesso di ripartire subito — e un fatturato che ha tenuto botta.

