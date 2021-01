Dieci alberi abbattuti: «Subito verifiche»

CREMA (21 gennaio 2021) - Dalla vicenda dei 40 alberi ad alto fusto abbattuti due anni fa in via Bacchetta, ogni volta che in città si taglia una pianta scatta l’allarme generale. In questo caso si tratta di una decina di esemplari, in maggioranza robinie. Nei giorni scorsi, sono entrate in azione le motoseghe dell’impresa incaricata dal Comune. Si trovavano all’interno del parco Bonaldi, uno dei principali polmoni verdi del tessuto urbano. Il primo a schierarsi contro l’abbattimento è il consigliere municipale de La Sinistra Emanuele Coti Zelati. Per ora i suoi sono dubbi, sull’operato degli uffici e dei tecnici incaricati della manutenzione del verde e su come siano stati portati avanti i tagli. «Farò delle verifiche — sottolinea — ho avuto il parere di esperti che si sono personalmente recati ad esaminare i tronchi degli alberi tagliati. Mi hanno detto che non avevano alcuna malattia. A me risultano abbattuti esemplari che avevano oltre 50 anni, oltretutto ospitati in un parco storico come il Bonaldi: è possibile che ci fosse un vincolo della Forestale. Mi riservo di accertare tutti questi passaggi». Ma l’assessore Matteo Gramignoli assicura: «Erano a rischio caduta».

