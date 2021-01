Vaiano, 13 clienti al bar-trattoria: sanzioni e locale chiuso

VAIANO CREMASCO (20 gennaio 2021) - Erano in 13 all'interno di un bar-trattoria di Vaiano. I carabinieri, mentre stavano transitando davanti al locale, notavano uno strano andirivieni di persone da un cortile adiacente. Dopo aver verificato che la saracinesca dell’ingresso era regolarmente abbassata, i militari insospettiti procedevano ad un controllo, appurando che da un’entrata secondaria il proprietario faceva entrare i clienti. Il titolare dell'attività veniva quindi sanzionato per la violazione al divieto di apertura del locale e di somministrazione al suo interno con la seguente chiusura del locale per 5 giorni. Venivano inoltre sanzionate le 13 persone che in quel momento erano presenti nel locale e che erano intente a effettuare consumazioni.

