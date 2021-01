La birra al cioccolato nasce in laboratorio a scuola

CREMA (20 gennaio 2021) - Gli studenti della sede del viale di Santa Maria dell’istituto agrario Stanga hanno stappato la prima birra del 2021. Si tratta della Chocolate beer, una nuova qualità color cioccolato. Prodotta il 4 dicembre e imbottigliata il 9 per la rifermentazione in vetro da un gruppo di allievi delle classi terze dell’istituto professionale e delle seconde del tecnico, dopo un mese ha raggiunto il giusto grado di schiuma. «L’abbiamo chiamata Chocolate beer — spiega il responsabile di sede, Attilio Maccoppi — birra scura al doppio malto con aggiunta di orzo tostato scuro che conferisce il classico colore nero, profumo e sapore di cioccolato e ha un aroma di luppolo intenso». La sperimentazione della produzione di birra (nel 2020 ne sono stati prodotti 300 litri) è attiva da oltre un anno allo Stanga di Crema, da sempre attento a proporre ai propri studenti tutte le competenze utili ad affrontare da protagonisti novità e tendenze culturali, per inserirsi nel mercato del lavoro.

