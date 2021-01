Banda ultralarga: «Entro la fine di giugno tutti i 40 comuni collegati»

CASALETTO CEREDANO (19 gennaio 2021) - «Entro la fine di giugno, tutti i 40 Comuni del Cremasco che si sono associati per avere questo servizio saranno dotati della banda ultralarga». Ad assicurarlo è Aldo Casorati, presidente dell'Area omogenea cremasca e sindaco del Comune capofila di Casaletto Ceredano. «Nei giorni scorsi ho avuto un colloquio con i vertici di Open Fiber, la società che sta realizzando l'intervento. Il Covid ha un po’ rallentato i lavori, ma ora mi è stato assicurato che non ci saranno più ritardi. Attualmente i Comuni già collegati sono 15. Entro il primo trimestre di quest’anno se ne aggiungeranno altri 18. Gli ultimi 7 saranno operativi per fine giugno». Ad oggi, i Comuni in cui esiste già la banda ultralarga sono Campagnola Cremasca, Capralba, Casaletto Vaprio, Cremosano, Pieranica, Quintano, Torlino Vimercati, Trescore, Annicco, Casale Cremasco-Vidolasco, Casaletto di Sopra, Castel Gabbiano, Ricengo, Camisano e Sergnano. Gli abitanti che hanno la possibilità di accedere alla rete più moderna ed efficiente disponibile, con velocità effettive prossime ad 1 Gb per secondo, sono circa 25 mila.



I numeri complessivi dell’infrastruttura vedono 80.000 abitanti interessati, 33.247 immobili, 550 chilometri di mini tubi con fasci di fibra ottica, 400 chilometri di infrastruttura di cui 160 di nuove opere e 240 di riutilizzo di condotte già esistenti, in maggior parte usando i collegamenti fra gli impianti di depurazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO