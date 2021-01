Ciclabile, ci sono progetto e soldi

VAILATE (19 gennaio 2021) - L’anno della pista ciclabile per Misano. Accelerata nell’iter burocratico per la realizzazione del percorso di mobilità lenta che collegherà Vailate con il confinante paese della Bassa Bergamasca, opera attesa da anni che dovrebbe arrivare al dunque entro qualche mese. «L’ingegner Adriano Nichetti, nostro incaricato - spiega l’assessore ai lavori pubblici e viabilità Roberto Sessini -, ci ha consegnato il progetto definitivo della ciclabile che fra una decina di giorni, salvo imprevisti, approveremo in giunta comunale. Approvato quello, ed approvato il progetto definitivo, scatterà la procedura degli espropri bonari. Sono due le aree da espropriare che appartengono a privati ma si tratta di poche decine di metri. I proprietari sono già stati sentiti in via preliminare e confidiamo di poter trovare un accordo senza particolari problemi. Dopo gli espropri partirà la gara d’appalto dei lavori». Lavori che prevedono un investimento di 100.000 euro, somma finanziata dall’amministrazione grazie al contributo regionale di pari importo stanziato il mese scorso da Palazzo Lombardia nell’ambito dell’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023.

