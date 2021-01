CREMA (18 gennaio 2021) - Un cittadino ucraino 26enne, senza fissa dimora e gravato anche da un decreto e ordine di espulsione della Questura di Cremona, è stato arrestato dai carabinieri di Crema per tentata rapina aggravata. Lo straniero, dopo aver infranto la finestra di un bar di Crema, si è introdotto all’interno con l’intento di asportare alcune casse di birra. L’uomo è stato però sorpreso dal proprietario che, abitando nelle immediate vicinanze, aveva notato qualcosa di sospetto all’interno del suo locale; dall’intervento di quest’ultimo scaturiva una colluttazione e l’ucraino per garantirsi la fuga colpiva con un pugno il proprietario del locale e si allontanava. Veniva però immediatamente raggiunto e fermato da una pattuglia della Radiomobile precedentemente allertata dalla Centrale Operativa e inviata sul posto.

