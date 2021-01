Malfunzionamento linee telefoniche, Piloni (Pd): “Situazione inaccettabile”

MILANO (18 gennaio 2021) - Il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni ha scritto oggi all’assessore agli Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori, per chiedere l’intervento di Regione Lombardia in merito a uno spiacevole problema che riguarda i comuni di Casale Cremasco Vidolasco, Ripalta Guerina, Ricengo, Camisano e Castel Gabbiano, dove, dal periodo natalizio, non funzionano né le linee della telefonia fissa, né la rete internet.



“Un problema ancora irrisolto, nonostante le ripetute segnalazioni dell’utenza ai gestori – scrive Piloni – e che risulta oggi ancor più grave, in considerazione del particolare periodo che stiamo vivendo, costringendo all’isolamento un’utenza spesso anziana e priva di connessioni di telefonia mobile”.

