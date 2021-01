Ex tribunale, adesso anche l’Asst si sfila: 'Un papocchio all’italiana'

CREMA (18 gennaio 2021) - «Si finirà davanti al giudice. A questo punto è inevitabile. Ci troviamo di fronte al classico 'papocchio' all’italiana». Fabrizio Criscuolo della FM Immobiliare di Castiglione delle Stiviere ha questa certezza. In un’aula di tribunale potrebbe finire il Comune di Crema e pure l’Asst sempre di Crema, che ha comunicato alla società mantovana di rinunciare ad occupare, trasferendovi alcuni suoi servizi, parte dell’ex tribunale di via Macallè e pagando un affitto. Un’altra tegola. «Lo ha fatto — incalza Criscuolo — inviandoci una comunicazione formale con provvedimento in autotutela rescindendo l’accordo». Dunque si apre una nuova pagina sulla tormentata vicenda del riuso dell’ex tribunale cittadino, chiuso dal settembre del 2013.

