Fine del pantano nello sterrato del castello

PANDINO (18 gennaio 2021) - La nevicata del periodo natalizio e poi il ghiaccio e la pioggia, avevano trasformato in un pantano il parcheggio sterrato dall’arena esterna del castello e quello che costeggia via Circonvallazione. Voragini e fango mettevano in difficoltà gli automobilisti e chi passava a piedi. Nei giorni scorsi, il Comune è corso ai ripari. Approfittando della finestra di tempo asciutto, sono stati effettuati lavori di manutenzione. Chiusa l’arena alla sosta, gli operai hanno livellato il terreno e chiuso le buche.

