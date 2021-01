Pandino, missione in Brasile: annullato il rientro causa Covid

PANDINO (17 gennaio 2021) - Bloccati in Brasile sino a data da definire, comunque almeno sino a fine mese. Il vicario dell'oratorio don Andrea Lamperti Tornaghi, insieme alle giovani pandinesi Federica Menclossi, Erica Bottesini e Elisa Rossetti, all'Epifania avevano raggiunto la parrocchia di Cristo Risorto, a Salvador de Bahia. Annullato il rientro previsto per giovedì a seguito del blocco dei voli dallo Stato sudamericano disposto dal ministro della Salute Speranza e in vigore sino a fine mese. Nella località brasiliana operano i sacerdoti fidei donum cremonesi don Emilio Bellani e don Davide Ferretti. Il gruppo, guidato dall’incaricato diocesano per la pastorale missionaria don Maurizio Ghilardi, era volato oltreoceano per un periodi di volontariato in occasione della 'Colonia de ferias', l’equivalente del grest, visto che in Brasile è estate. Un'ordinanza del ministero blocca i voli in partenza dal Brasile e vieta l’ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato. Il provvedimento, adottato per contrastare la nuova variante di SARS-CoV-2 identificata in Brasile. Al rientro i pandinesi e don Ghilardi dovranno poi osservare una quarantena. «Pur distanti, rimaniamo connessi e in comunione, scrive il gruppo sui canali social.

