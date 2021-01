Perde il controllo dell'auto e finisce contro una recinzione

RIVOLTA D'ADDA (17 gennaio 2021) - Fuoristrada, stanotte, sulla provinciale Rivoltana. Attorno alla mezzanotte, una Fiat Bravo guidata da una ragazza di 25 anni, che viaggiava sola, proveniente dal Milanese e diretta verso la Bassa Bergamasca, all'altezza della rotonda dell'ex Samoa, per cause ancora in via di accertamento è andata dritta sfondando la cancellata del parcheggio del mini-centro collegiale "Samoa". La giovane non ha riportato ferite. Solo qualche contusione ed un grosso spavento. Sul posto, un'ambulanza della Croce Bianca di Rivolta d'Adda, due pattuglie della polizia stradale di Crema ed i vigili del fuoco di Crema. Il recupero del veicolo è stato eseguito dal Soccorso Stradale Scaramuzza.

