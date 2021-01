Lo stilista Andrea Tosetti sfida la luce

CAPERGNANICA (16 gennaio 2021) - Overlight project è il nome del nuovo progetto realizzato dallo stilista cremasco Andrea Tosetti che ha voluto immergere un nuovissimo abito nella purezza del bianco candido della neve, la stessa che qualche giorno fa ha imbiancato la nostra città e che ha ispirato Tosetti portandolo ad organizzare un set in tempo zero.

“Amo la neve perché porta il silenzio e riflette la luce in modo unico, abbagliante, quasi come vivere avvolti da un alone di sovraesposizione simile al sogno e quando alla radio le previsioni meteo preannunciavano una forte nevicata nella notte e mi si è accesa la lampadina, ho contattato immediatamente alcuni collaboratori e la mattina seguente eravamo avvolti dalla luce, accecati dal bianco”.

La luce è il fulcro del progetto perché Andrea ha voluto puntare sulla sovraesposizione fotografica che 'brucia' il colore e che rende le immagini eteree e al limite della definizione. “Ho pensato subito ad Ilaria Fornari come fotografa che ama lavorare con le atmosfere eteree e le velature”. Ilaria è già stata al fianco dello stilista nel set dedicato al tema della terra (Center of earth) che fa parte del progetto 4elements presentato quest'estate.

Oltre ad Ilaria il team è formato dalla MUA e HS Chiara Monga, il videomaker/dronista Claudio Marinoni e la modella Cristina Piantelli.

L'abito presentato è una novità assoluta nato anch'esso la notte precedente allo shooting perchè come sostiene lo stilista “nulla è mai per caso” e così una volta accesa la lampadina tutto deve illuminare facendo nascere così un abito adatto al messaggio e alla scena quindi di color oro formato da pailettes che riflettano la luce donando eleganza e in grado di abbagliare. Un abito leggero con un incrocio sulla schiena lasciata scoperta e con due code laterali a rappresentare il volume e la leggerezza dell'essere vivi.



Non è facile lavorare nella neve perché il freddo è pungente bisogna essere rapidi e precisi serve professionalità e attenzione che sono anche i cardini del lavoro di Andrea Tosetti meticoloso e visionario come sempre nella scelta dei suoi progetti dove l'eleganza degli abiti è il fulcro su cui costruire situazioni per trasmettere emozioni e messaggi importanti.

“Alla fine siamo stati anche fortunati” continua Tosetti “perché mentre smontavamo l'attrezzatura è uscito il sole e ci ha regalato un tramonto indimenticabile e come non immortalare tale splendore?” il set infatti si chiude con una serie di fotografie con un mood differente dal bianco infatti si trasforma in rosa che sembra quasi dipinto su misura come un abito che ci avvolge ed abbraccia come un sogno che vorremmo ricordare per sempre ma che invece a volte svanisce quando si accende la luce del mattino.

Nuovissimi progetti e novità sono in arrivo per la Andrea Tosetti Collection che nel 2021 ci abbaglierà con una luce continua e sempre diversa per condividere emozioni ed emozionarci con le proprie idee creative ed innovative.