Perde il controllo dell'auto, 88enne finisce in un canale

VAIANO CREMASCO (15 gennaio 2021) - Stava percorrendo via Martiri delle Foibe, proveniente da Crema e diretto verso la rotatoria che porta in paese e a Palazzo Pignano. Nell’affrontare la serie di curve, all’altezza del canile e dell’ex campo base del cantiere del raddoppio della Paullese ha perso il controllo dell’Audi ed è finito in un canale irriguo a fianco della carreggiata. Per fortuna l’88enne al volante non si è fatto quasi nulla. L’incidente è avvenuto alle 16,30. A quanto pare è stato lui stesso a chiamare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti il medico del 118, inviato dall’ospedale Maggiore, e un equipaggio del servizio di emergenza della Croce Verde di Crema. L’anziano automobilista è uscito praticamente da solo dall’abitacolo. Era cosciente e lucido: è stato comunque trasferito al pronto soccorso per accertamenti. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della polizia stradale di Crema, mentre i vigili del fuoco del distaccamento cittadino hanno messo in sicurezza l’Audi, staccando i cavi della batteria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO