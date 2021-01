Malore fatale in hotel, morto un 47enne

CASALE CREMASCO(15 gennaio 2021) - Morto in una stanza d'albergo per un infarto: è successo stanotte in paese, all'hotel Arpini. Vittima un 47enne che lavorava per l'azienda Stogit. A dare l'allarme i colleghi che non l'hanno visto scendere per la colazione. Già nella serata di ieri, sempre secondo i compagni di lavoro, l'uomo non si era sentito bene. Dopo cena era dunque salito in camera. Stamane non rispondeva. Sono stati chiamati subito i soccorsi, ma all'arrivo del medico del 118 stato chiaro che non ci fosse più nulla da fare.