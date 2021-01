CREMA (15 gennaio 2021) - Muri delle abitazioni imbrattati, monumenti e palazzi storici coperti di scarabocchi. Ce ne sono quasi in ogni via del centro storico: via Benvenuti, Forte, Vescovato, Bottesini, Massari. Ma l'elenco potrebbe continuare all'infinito. Tra il pubblico e il privato non c'è differenza. I writer sono sempre all’assalto dei centri storici e Crema non fa eccezione. La bella Crema, pulita, ordinata, accogliente, che si propone ai turisti in maniera accattivante, è vittima di scritte lasciate con bombolette spray quasi ovunque. Se in maniera marginale si realizza qualche progetto per una nuova estetica della città (vedi il muro dove verrà realizzato il sottopasso ne pressi della stazione), a prendere il sopravvento, con percentuali di crescita a due cifre ogni anno, è ormai il cosiddetto graffitismo vandalico. E i responsabili restano impuniti.

