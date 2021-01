Censimento, alberi in città. Contati, sono ottomila

CREMA (15 gennaio 2021) - Siano tanti o pochi, il dato di fatto è che nel territorio comunale ci sono 8.000 alberi ad alto fusto. Il censimento voluto dall’amministrazione, affiancata dalla società cooperativa trevigliese «L’Ulivo», che ha in appalto la manutenzione del verde, e da un agronomo, è alle battute finali. Contate le piante, l’80% di queste è già stato catalogato, indicando con una targhetta, posizionata sul tronco, specie, età e caratteristiche. «Un lavoro certosino, portato avanti con la supervisione di Sara Albergoni dell’ufficio ambiente del Comune e dell’ingegner Paolo Vailati – commenta l’assessore all’Ambiente Matteo Gramignoli –: questa mappatura si concluderà entro qualche settimana. Una volta disponibile il quadro completo avremo chiari anche eventuali interventi di abbattimento di alberi malati e dunque pericolosi, urgenze relative a potature, possibilità di nuove piantumazioni. Ogni esemplare infatti viene catalogato indicandone la specie, se è sano o colpito da parassiti e altri problemi e quanti anni ha». Agli 8.000 alberi già presenti, entro l’anno se ne aggiungeranno un migliaio, grazie al progetto del bosco del tempo, che prevede due nuovi parchi in via Pandino, a fianco della palestra Cremonesi, e in via Colombo, tra il quartiere residenziale e la piattaforma ecologica.

