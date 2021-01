Incendio causato dal camino, nessun ferito ma casa inagibile

MADIGNANO (13 gennaio 2021) - Vigili del fuoco in azione a Ripalta Vecchia, nel comune di Madignano, a causa dell'incendio di un camino a legna in un appartamento di una cascina ristrutturata. Sul posto tre mezzi dei pompieri di Crema e la Polizia Locale di Madignano. Il fuoco ha danneggiato il sotto tetto e il primo piano che sono inagibili. Non ci sono feriti.

