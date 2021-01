Scoperti contagi in corsia, Rivolta chiude un reparto

RIVOLTA (13 gennaio 2021) - Due contagiati dal Coronavirus – al momento del ricovero il tampone era negativo – hanno costretto allo stop dei trasferimenti e dell’ingresso di nuovi pazienti nel reparto Covid free dell’ospedale Santa Marta. Al nosocomio gestito dall’Azienda socio sanitaria territoriale di Crema, hanno messo in isolamento entrambi i pazienti: uno di loro sin dall’inizio della degenza era in una camera da solo. Immediato lo screening di personale e ricoverati, oltre alla sanificazione di stanze, ambienti comuni, sale di medici e infermieri: «Il primo giro di tamponi non ha portato al riscontro di nuovi casi, così come non registriamo ulteriori positività tra i pazienti – ha spiegato ieri il direttore generale dell’Asst Germano Pellegata –: credo che entro oggi sarà ultimato il secondo test. Se gli esiti saranno sempre negativi, il reparto potrà tornare alla normalità, dunque potremo riaprire ai ricoveri e riprendere con le dimissioni».

