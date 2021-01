Teatro, il Comune verrà privato del controllo

CREMA (13 gennaio 2021) - Il Comune non avrà più il controllo sul teatro. Dopo quella che gestisce Finalpia, anche la Fondazione San Domenico dovrà adeguarsi alle modifiche che andranno apportate al proprio statuto, come previsto dalla riforma degli enti del Terzo settore. Modifiche che daranno al Cda maggiore autonomia, togliendo potere all’amministrazione comunale. Per presentare la bozza del nuovo statuto, è stata convocata la Commissione consiliare di garanzia, che si riunirà martedì alle 18. Sarà presente il presidente della Fondazione che gestisce il teatro e l’istituto musicale Folcioni, Giuseppe Strada, che ne illustrerà i contenuti. I componenti della commissione dovranno esprimere il loro parere sul nuovo documento. La Fondazione necessita di una revisione dello statuto per allinearsi alla nuova normativa del terzo settore, che consentirebbe alla stessa di continuare ad accedere ai finanziamenti pubblici e privati.

