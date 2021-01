Coniugi aggrediti e derubati in casa da finti tecnici del gas

SPINO d’ADDA (12 gennaio 2021) - Marito e moglie, aggrediti in casa con un gas urticante e derubati di oro e gioielli: è successo ieri al villaggio Europa, quartiere residenziale nella zona sud est del paese. Questa la drammatica esperienza vissuta ieri da due coniugi piuttosto anziani. Si sono presentati due individui a casa loro, spacciandosi per tecnici del gas con tanto di tesserino. Hanno chiesto di verificare l'impianto a gas per una perdita segnalata. In buona fede, i due li hanno fatti entrare. I malviventi hanno finto di guardare gli impianti e poi pare che uno di loro abbia estratto una bomboletta di gas urticante, spruzzandola addosso ai coniugi. Hanno così potuto arraffare oro gioielli e soldi. L’allarme sta circolando sui social spinesi, con la raccomandazione di non aprire la porta a nessuno e chiamare prima l’azienda del gas.

