Piscina Bellini senza insegna: «Per risparmiare sulla tassa»

CREMA (12 gennaio 2021) - Il gestore Sport Management ha tolto l’insegna del centro natatorio per risparmiare la tassa sulla pubblicità del 2021, dopo non aver pagato i 3.900 euro di quella dello scorso anno. La cosa non è passata inosservata al consigliere comunale di Forza Italia, Simone Beretta, che esprime preoccupazione sul futuro dell’impianto. «Sono avvilito di fronte a un gesto del genere. Scopro che Sport Management non ha versato la tariffa del pannello pubblicitario esterno nel 2020 e, nonostante questo, il Comune le ha concesso 35 mila euro a fondo perduto e un prestito di altri 150 mila, senza scadenza. Ciò significa che non c’è alcun controllo. Personalmente sono davvero preoccupato di quel che potrà accadere al nostro centro natatorio. Come si può pensare che una società che non paga 3.900 euro possa gestire un impianto del genere?». Impianto che ad oggi ha perso anche la sua intitolazione.

