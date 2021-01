Un nuovo volto per piazza Santa Lucia

BAGNOLO CREMASCO (11 gennaio 2021) - Al via la rivoluzione di piazza Santa Lucia. Da oggi lo slargo, nel cuore del paese, sarà parzialmente vietato al transito e alla sosta, per lasciare spazio ai lavori previsti dall’amministrazione guidata dal sindaco Paolo Aiolfi. «Un progetto reso possibile dagli investimenti garantiti dalla Regione — spiega il primo cittadino —: 200 mila euro complessivi. I primi lavori viabilistici erano iniziati a fine novembre. Avevamo inserito anche la spesa di 40 mila euro per sostituire una cabina dell’energia elettrica del centro che, in quanto molto datata, dava parecchi problemi, specialmente in estate. Con l’innalzarsi delle temperature, si surriscaldava e si verificavano di frequente salti di corrente». Adesso si passa alla fase due, con i lavori in piazza che entrano nel vivo e potrebbero proseguire per una cinquantina di giorni. L’ordinanza comunale, firmata dallo stesso primo cittadino, prevede che si concludano entro fine marzo, ma come spesso accade si tratta di un’ipotesi che come tale potrebbe essere modificata.

