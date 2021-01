Asfalto a pezzi, 400 mila euro per eliminare i danni del gelo

CREMA (11 gennaio 2021) - Investimenti per oltre 3,5 milioni di euro nel 2021, ovvero i lavori previsti nei prossimi mesi dal triennale delle opere pubbliche, ma il focus immediato va fatto sui danni provocati alle strade dalla recente nevicata e dal gelo. A questo proposito il Comune stanzia 400 mila euro, per cantierizzare appena sarà possibile una serie di interventi di rifacimento dell’asfalto. «Focalizziamo l’attenzione sul problema – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Fabio Bergamaschi– anche considerando l’appalto già assegnato con risorse del bilancio 2020, che sarà operativo a partire dalla primavera. Neve e gelo hanno compromesso la condizione di diverse vie cittadine. Si comincerà da quelle, verificando al termine dell'inverno le priorità». Chiaramente i cantieri potranno partire da marzo in avanti, quando non ci sarà più il rischio di nevicate e gelate. Il piano triennale opere pubbliche è un documento che tutti i Comuni predispongono a livello programmatico ad inizio di ogni anno: i contenuti sono sovente solo a livello progettuale e non destinati a concretizzarsi nel breve. Stavolta, però, non si tratta solo di un libro dei sogni, ma ci sono diversi interventi pronti a partire, una volta espletate le fasi di appalto.

