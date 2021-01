Consulta-cantiere per costruire l’integrazione

CREMA (9 gennaio 2021) - Aprire un canale privilegiato per il dialogo tra le diverse culture e con esse le etnie, ormai da anni presenti in città, dove gli stranieri sono oltre il 10% dei 34 mila residenti. Con l’approvazione del regolamento che ne disciplinerà il funzionamento, prende vita la Consulta comunale intercultura, voluta ormai quasi un anno fa dalla giunta. Principale attore di questa novità è il vicesindaco e assessore al Welfare Michele Gennuso. «Abbiamo fortemente voluto questa consulta, organismo idoneo per proposte che puntino ad una migliore integrazione e interazione tra cittadini di diverse culture e provenienze geografiche. Si tratta di uno strumento importante per facilitare la crescita. La partecipazione — premette — è aperta a tutti i cittadini sensibili al tema: è una nuova avventura di solidarietà sociale quanto mai necessaria, in un momento storico difficile come quello che stiamo attraversando, a causa della pandemia che ha interrotto molti legami sociali. Coesione e collaborazione, tra tutti i componenti della comunità cittadina, sono fondamentali per affrontare una simile sfida». Le adesioni si apriranno da lunedì. La finestra andrà avanti un mese, ma in realtà è già possibile candidarsi in questi giorni. A seguire, ci sarà la prima convocazione.

