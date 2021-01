Don Andrea missionario in Brasile

PANDINO (8 gennaio 2021) - Don Andrea Lamperti Tornaghi torna in Brasile. Il volo con a bordo il vicario dell’oratorio San Luigi, altri fedeli della Diocesi cremonese, tra cui alcuni pandinesi, è atterrato ieri nel Paese carioca. Il sacerdote sarà di nuovo ospite della parrocchia di Cristo risorto nella città di Salvador de Bahia, scelta dal vescovo di Cremona Antonio Napolioni come stimolo missionario permanente per tutta la Diocesi. In Brasile operano da anni due missionari cremonesi, don Emilio Bellani e don Davide Ferretti. «Il nostro gruppo — spiegano dalla curia — in estate ha dovuto rinunciare alla visita già programmata, per colpa della pandemia. È accompagnato dal responsabile dell’ufficio missionario e durante la permanenza in Brasile terrà contatti frequenti con l’oratorio e la parrocchia tutta attraverso i social, che ormai conosciamo. Il rientro è previsto per il 21 gennaio». Don Lamperti Tornaghi era già stato in missione a gennaio di un anno fa. Il tutto nell’ambito del progetto Bahia, che punta ad aiutare i sacerdoti cremonesi di stanza in Brasile e le famiglie meno abbienti della parrocchia del Cristo risorto, senza dimenticare i tanti bambini.

