Alberi adottati con una App: più verde per frenare lo smog

CREMA (8 gennaio 2021) - Adottare un albero dei mille, che verranno piantati nei prossimi mesi in città, attraverso un’applicazione scaricabile su smartphone e tablet. Si partirà dai parchi del progetto Bosco del tempo: l’idea porta la firma dell’associazione nazionale Comuni virtuosi e trova il pieno sostegno dell’amministrazione comunale. A vedere la luce in città sarà per prima l’area verde di via Pandino, a fianco della palestra Cremonesi. La piantumazione verrà avviata a marzo; mentre l’altro bosco sarà in via Colombo, tra la zona residenziale e la piattaforma ecologica comunale, ma questo intervento potrebbe slittare all’autunno. Grazie all’applicazione, l’adozione di alberi punta ad estendersi ad altre zone della città, incrementando dunque il patrimonio arboreo. Con l’App i cremaschi potranno adottare gli alberi, stanziando una piccola somma annuale, necessaria all’acquisto e alla successiva manutenzione. Come collocazione, il Comune ha scelto due zone periferiche della città, per proseguire nel piano che prevede di realizzare una serie di barriere di verde lungo il perimetro urbano (la terza è quella che sorgerà tra la Gronda nord, il Cresmiero e via Milano) in funzione antismog e per abbattere l’impatto del traffico lungo le principali strade di grande comunicazione della città.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO