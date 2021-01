La Scuola casearia diventa anche un birrificio

PANDINO (7 gennaio 2021) - Il 2021 alla Casearia farà rima con birra. Tra le novità della scuola superiore di via Bovis, che fa parte dell’istituto Stanga, c’è anche la prospettiva di arrivare, già nei prossimi mesi, a produrre la bevanda a base di luppolo. Si sfrutteranno i laboratori e nei giorni scorsi è arrivato un micro-birrificio. «Siamo solo all’inizio — spiegano dalla scuola diretta da Andrea Alquati — abbiamo in corso alcune prove pilota, prima di poter dare il via vero e proprio al progetto; ma la birra made in Casearia, è un obiettivo concreto». L’occasione per gli studenti di sperimentare nuove attività, da unire a quelle che già li preparano per la futura professione di tecnico lattiero caseario.

