Bici a noleggio, la Fiab: 'Troppo fragili e manca la manutenzione'

CREMA (7 gennaio 2021) - Primi guai per il bike sharing cittadino, ossia il noleggio su cui punta il Comune per incrementare le pedalate in alternativa ai motori. A segnalare all’assessorato i problemi delle due ruote elettriche a noleggio, una ventina quelle disponibili, sono i soci della Federazione italiana ambiente e bicicletta: «La velostazione (deposito a pagamento, 14 euro mensili, con videosorvegliato di piazza Martiri della Libertà Ndr) non ha avuto, finora, alcun utente — spiegano dalla Fiab — ma va precisato che a questa struttura, inaugurata in ottobre, l’agibilità è stata data solo a metà del mese di novembre. Il bike sharing invece ha avuto un avvio promettente, ma ben presto ha mostrato alcune problematiche...». Fiab ha già informato il delegato comunale alla Mobilità Fabio Bergamaschi. Le e-bike sono troppo fragili. Fiab segnala anche la mancata manutenzione dei mezzi che hanno subìto delle rotture, o che presentavano dei malfunzionamenti. «In alcuni casi — aggiungono dall’associazione — sono stati asportati i fanali anteriore e posteriore, rendendole inadeguate ad un utilizzo in condizioni di scarsa visibilità. Manca di un recapito telefonico, per interventi di emergenza».

