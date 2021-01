Serio, un esercito di guardie per sorvegliare Parco e rive

CREMA (7 gennaio 2021) - Un esercito di guardie ecologiche volontarie in arrivo, in attesa delle telecamere per la videosorveglianza. Il Parco del Serio si attrezza contro i frequenti atti vandalici e l’abbandono di rifiuti, che sempre più spesso si verificano nelle aree attrezzate. «Prima certi episodi avvenivano nella bella stagione - commenta il presidente Basilio Monaci - adesso invece non li ferma neanche la neve». Il riferimento al festino di Capodanno fatto al lascito Chiappa di Santa Maria, con piatti, bottiglie, sacchetti vari e petardi lasciati sul tavolo e sulle panche utilizzate come appoggio è chiaro. «A febbraio partirà un corso per guardie ecologiche volontarie - prosegue Monaci - al quale sono già iscritte 46 persone e diverse altre hanno chiesto informazioni. Attualmente ne abbiamo 15 che devono vigilare un territorio di 7.750 ettari, suddiviso in 27 Comuni. Riuscire a rafforzare la sorveglianza sarebbe già un bel passo avanti».

