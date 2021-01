Giù dalla tettoia mentre lavora, resta grave il 52enne

CREMA (6 gennaio 2021) - Resta ricoverato in terapia intensiva in condizioni serie, il 52enne operaio lodigiano rimasto ferito l'altra sera a causa di una caduta da un tettoia. Un volo di due metri avvenuto all'interno dell'impresa Pedrinazzi srl, specializzata in abbattimento alberi e lavorazione del legno, la cui sede è all'angolo tra via Miglioli e via Brescia, nel quartiere di San Bernardino. Inizialmente le condizioni del 52enne non sembravano gravi, era stato lui stesso a chiamare i soccorsi. Le complicazioni sono subentrate una volta trasferito in ambulanza al Maggiore: da qui i medici hanno deciso di riservarsi la prognosi.